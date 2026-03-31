Yaptırım Listesinde Kimler Var?

AB Konseyi tarafından yapılan açıklamaya göre, yaptırım uygulananların sayısı şu şekilde güncellendi:





262 Kişi: İnsan hakları ihlalleriyle ilişkilendirilen yetkililer ve şahıslar.



53 Kuruluş: Baskı mekanizmalarında rol oynadığı belirtilen kurum ve şirketler.



Not: Gözden geçirme sürecinde, hayatını kaybeden 1 kişi listeden çıkarıldı.



Kısıtlamaların Kapsamı

Yaptırım kararı sadece sembolik değil, aynı zamanda ciddi mali ve operasyonel engeller içeriyor:





Seyahat Yasağı: Listede yer alan kişilerin AB topraklarına girişi engelleniyor.



Mal Varlığı Dondurma: Bu kişi ve kuruluşların AB sınırlarındaki tüm varlıklarına el konuluyor.



Finansman Yasağı: AB vatandaşlarının ve şirketlerinin, listedekilere herhangi bir mali kaynak sağlaması kesinlikle yasaklandı.



Teknoloji ve Ekipman Ambargosu: İran’a iç baskıda kullanılabilecek ekipmanların ve telekomünikasyon izleme teknolojilerinin ihracatı yasak kapsamında kalmaya devam edecek.



Bölgesel Gerilimle Eş Zamanlı Karar

Bu karar, İran'ın bölgedeki ABD ve İsrail hedeflerine yönelik "Sadık Vaat 4" operasyonunu yürüttüğü ve Donald Trump'ın İran altyapısını "yok etme" tehdidinde bulunduğu bir dönemde gelmesiyle dikkat çekiyor. AB, askeri gerilimin yanı sıra sivil haklar konusundaki baskısını da sürdüreceği mesajını veriyor.



HABER: BRÜKSEL / TEKHA