İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de gerçekleştirilen NARKOKAPAN-İZMİR uyuşturucu operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, operasyonun Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı narkotik operasyonu olduğunu ifade ederek, 'Dün İzmir'de, Cumhuriyet tarihimizin 'en kapsamlı narkotik operasyonu' olan NARKOKAPAN-İZMİR'i gerçekleştirdik. İzmir merkezli olmak üzere 14 farklı ilimizde düzenlediğimiz bu geniş çaplı operasyonun hedefinde; mahallelerimizi, sokaklarımızı zehirlemeye çalışan, uyuşturucu ticaretinin stratejik ayağı olan, torbacılar yani sokak satıcıları vardı' dedi.

'Şafak Sökmeden Düğmeye Basıldı'

Elde edilen bilgiler doğrultusunda operasyonun dün sabah başlatıldığını aktaran Yerlikaya, 'Dün İzmir'de, Cumhuriyet tarihimizin 'en kapsamlı narkotik operasyonu' olan NARKOKAPAN-İZMİR'i gerçekleştirdik. İzmir merkezli olmak üzere 14 farklı ilimizde düzenlediğimiz bu geniş çaplı operasyonun hedefinde; mahallelerimizi, sokaklarımızı zehirlemeye çalışan, uyuşturucu ticaretinin stratejik ayağı olan, torbacılar yani sokak satıcıları vardı. Operasyonumuzun hazırlık sürecinde; özellikle gençlerimize musallat olan bu torbacılara yönelik saha takiplerimizi, teknik hazırlıklarımızı ve istihbarat çalışmalarımızı titizlikle yürüttük. Yaklaşık 4 ay süren bu süreçte ekiplerimiz, bu şüpheli şahısların hangi deliklere girip çıktıklarını, kimlerle temas kurduklarını, hangi yöntemlerle zehir dağıttıklarını tek tek tespit etti. Elde edilen bilgiler sonrası dün sabah, şafak sökmeden operasyonumuzu eşzamanlı olarak başlattık' dedi.

'Uyuşturucuya Topyekûn Savaş Açtık'

Operasyona 4 bin 500 polisin katıldığını belirten Bakan Yerlikaya, Hava ve deniz unsurlarımızca da desteklenen Narkokapan İzmir operasyonuna, 4 bin 500 polis, 956 ekip ve 8 özel eğitimli narkotik dedektör köpeği katıldı. Tekrar ifade etmek istiyorum: İzmir merkezli olmak üzere 14 ilde, 608 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdik ve 641 şahıs gözaltına alındı. Narkokapan operasyonlarıyla yakaladığımız torbacıların tutuklanma oranı yüzde 95.Bu ölçekte ve eşgüdümle yürütülen çalışmalar; polisimizin yüksek koordinasyon kabiliyetini, sahadaki operasyonel hızını ve kararlılığını açıkça ortaya koymaktadır. Aziz milletimizin huzuru için, suçun kaynağına inen bu mücadeleyi aynı disiplin ve aynı kararlılıkla sürdürüyoruz. Uyuşturucuyla mücadele, yalnızca bir 'iç güvenlik meselesi' değildir; bu mücadele, 'küresel bir güvenlik' mücadelesidir. Daha önce de ifade ettim. Biz, uyuşturucuya topyekun savaş açtık! Bu savaşı da, sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz' dedi.

'Kabine Dönemimizde, 357 Uyuşturucu Suç Örgütünü Çökerttik'

Bakan Yerlikaya, 2025 yılı içinde düzenlenen operasyonlarda 43 bin 524 kişinin tutuklandığını açıklayarak, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla bir hedef koyduk: O hedef; ülkemizi uyuşturucuya karşı aşılmaz, erişilmez bir kale haline getirmektir. Bakınız, bu hedefleri gerçekleştirmek için 2025 yılında zehir tacirlerine yönelik düzenlediğimiz operasyonlarla; 43 bin 524 şahıs tutuklandı. Bu Kabine dönemimizde tutuklananların sayısı 100 bin 509! Tekrar ediyorum: 100 bini aştı! Yine bu kabine dönemimizde, 233 ton uyuşturucu madde ve 278 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirdik. Aynı dönemde; 357 uyuşturucu suç örgütünü çökerttik. Bunlardan 46'sı uluslararası nitelikteydi. Kırmızı Bülten ile aranan uyuşturucu suç örgütü elebaşı ve yöneticisi 136 yabancı şüpheliyi ülkemizde yakaladık. Kırmızı Bülten ile aradığımız uyuşturucu suç örgütü elebaşı ve yöneticisi 120 şüphelinin de ülkemize iadesini sağladık' ifadelerine yer verdi.

'Suriye'de Son Dönemde Yaşanan Gelişmeleri Anbean Takip Ediyoruz'

Bakan Yerlikaya, Suriye'deki son gelişmelere de değinerek, 'Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeleri ve sınır hattımızdaki tüm hareketliliği de devletimizin ilgili tüm birimleriyle anbean ve titizlikle takip ediyoruz. Ülkemizin huzurunu hedef alan hiçbir girişime, hiçbir provokasyona ve hiçbir algı operasyonuna müsamaha göstermeyeceğimizi bir kez daha ifade etmek isterim' dedi.

'Provokatif İçerikli Yayın Yapanlar Hakkında Çalışmalarımız Devam Ediyor'

Sosyal medya üzerinden yayılan yalan haber ve dezenformasyon içeriklerine karşı ilgili birimlerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Bakan Yerlikaya, 'Özellikle sosyal medya üzerinden kasıtlı olarak yayılan yalan haberler ve toplumu paniğe sevk etmeye dönük paylaşımlar, açık bir dezenformasyon faaliyetidir. Bu tür provokatif içerikli yayın yapanlar hakkında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımız çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi, 'Türkiye, bölge halklarına çok büyük acılar yaşatan meselelerin, kardeşlik zemininde, aklıselimle çözülmesini savunan bir ülkedir' dedi.

