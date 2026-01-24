Bunlar da ilginizi çekebilir

Adıyaman genelinde 2 günlük hava sıcaklık değerleri şu şekilde;

Meteoroloji Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara ve kent genelinde etkisini gösteren soğuk havadan dolayı oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

