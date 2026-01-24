 Meteoroloji Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara ve kent genelinde etkisini gösteren soğuk havadan dolayı oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Adıyaman genelinde 2 günlük hava sıcaklık değerleri şu şekilde;

24 Ocak cumartesi Adıyaman Hava Durumu

Adıyaman İl Özel İdaresi'nden karla mücadele çalışması - Videolu Haber
Adıyaman Merkez: -1/ 3

Besni: -2/ 0 Derece

Çelikhan: -3/ 2

Gerger: 1/ 5 Derece

Gölbaşı: 1/ 3 Derece

Kahta : 0 / 2 Derece

Samsat: 1/ 3 Derece

Sincik: -1 / 2 Derece

Tut: -1 / 2 Derece

 

25 Ocak Perşembe Adıyaman Hava Durumu

Adıyaman Merkez: -1/ 4

Besni: -4/ 1 Derece

Çelikhan: -5 / 7

Gerger: -3/ 7 Derece

Gölbaşı: -3/ 7 Derece

Kahta : -1 / 3 Derece

Samsat: -3/ 2 Derece

Sincik: -3 / 6 Derece

Tut: -2 / 6 Derece

 

