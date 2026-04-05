2026 yılının Adıyaman için her alanda bir atılım yılı olacağını vurgulayan Alkayış, '2026 yılı, Adıyaman'ımız için her alanda eser ve hizmet yılı olacaktır. Şehrimizin kalkınmasına ivme kazandıracak, hem merkezde hem kırsalda yaşam kalitesini artıracak projelerle Adıyaman'ımızı geleceğe hazırlıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol'un öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıda, İl Özel İdaresi koordinesinde hayata geçirilecek projelerin kapsamlı şekilde ele alındığını belirten Alkayış, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Adıyaman Valiliğimizin koordinasyonunda yürütülen bu önemli toplantıda; altyapıdan üstyapıya, kültürden sosyal hayata kadar geniş bir yelpazede planlanan yatırımlar detaylı bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmıştır. İl Özel İdaremizin güçlü iradesiyle 2026 yılı içerisinde 300 kilometrelik sıcak asfalt çalışması, 1.5 milyon metrekare parke taşı uygulaması ve 100 köyümüzde çocuk oyun parklarının yapılmasıyla kırsalda yaşam standartları önemli ölçüde yükselecektir.'

Kültürel ve tarihi yatırımların da büyük önem taşıdığına dikkat çeken Alkayış, 'Restorasyonu devam eden Tarihi Tuz Hanı'nın Kent Müzesi'ne dönüştürülmesi, şehrimizin köklü tarihini ve medeniyet birikimini gelecek nesillere aktarma noktasında son derece kıymetlidir. Yine Zey (İndere) Köyü Camii ve Türbesi, Gerger Oymaklı Sultan Alaeddin Keykubat Camii gibi tarihi yapılarımızın ihyası, kültürel mirasımıza sahip çıktığımızın en somut göstergesidir.' dedi.

Ulaşım ve sosyal yaşam alanlarına yönelik projelerin de dikkat çekici olduğunu ifade eden Alkayış, 'Eğriçay, Kızılin, Cendere ve Çaltılı köprü projeleriyle ulaşım altyapımız güçlenirken; Besni Su Gözü, Gölbaşı ve Çelikhan rekreasyon alanlarıyla vatandaşlarımızın sosyal yaşamına değer katılacaktır. Ayrıca gençlerimiz için kütüphaneler, spor alanları ve gençlik merkezleriyle donatılmış bir Adıyaman hedefliyoruz.' şeklinde konuştu.

Aile ve sosyal hizmetler, kültür merkezleri ve içme suyu yatırımlarının da şehir genelinde önemli bir dönüşüm sağlayacağını vurgulayan Alkayış, açıklamasını şöyle tamamladı:

'Adıyaman'ımızın her köşesine dokunan bu yatırımlar; güçlü bir planlama, kararlı bir irade ve millet odaklı hizmet anlayışının ürünüdür. Başta Sayın Valimiz olmak üzere emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Bu projelerin ilimize, ilçelerimize ve kıymetli hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Adıyaman'ımızı daha güçlü, daha yaşanabilir ve daha müreffeh bir şehir haline getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.'

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Sibel TURAN

