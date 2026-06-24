Adıyaman genelinde sürdürülen Dönem Sonu Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri Haftası kapsamında öğrenciler, günün farklı saatlerinde gerçekleştirilen etkinliklerle kültür, sanat ve sporla buluşmaya devam ediyor.

Program kapsamında günün ilk etkinliği saat 09.00-10.00 arasında Şehit Taha Uluçay İlkokulu'nda gerçekleştirildi. 'Geleneksel Çocuk Oyunları' etkinliğinde öğrenciler, kültürel mirasın önemli parçalarından olan geleneksel oyunları oynayarak hem eğlenecek hem de geçmişten günümüze uzanan değerleri yakından tanıma fırsatı buldu.

Saat 11.00-12.30 arasında Aslan Selim Anadolu Lisesi'nde düzenlenecek 'Okulun Kalbi Kütüphaneler' etkinliğinde ise öğrenciler kitapların dünyasına yolculuk yapacak. Etkinlikte okuma kültürünün geliştirilmesi, araştırma alışkanlığının teşvik edilmesi ve kütüphanelerin eğitimdeki rolüne dikkat çekilmesi amaçlanıyor.

Günün son etkinliği ise saat 13.30-15.00 arasında Halide Edip Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilecek. Öğrenciler, bilgi yarışmasında hem akademik bilgilerini sınayacak hem de takım ruhunu yaşayacak.

İl genelinde düzenlenen etkinliklerle öğrencilerin araştıran, okuyan, sorgulayan ve öğrenmeyi yaşam boyu sürdüren bireyler olarak yetişmelerine katkı sunulması hedeflenirken, programların hafta boyunca farklı okullarda devam edeceği belirtildi.

Kaynak : PERRE