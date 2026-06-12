Gaziantep'te siber dolandırıcılık olaylarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, internet üzerinden sahte satış ilanları ve icra dosyası kapatma vaadiyle vatandaşları dolandırdığı belirlenen şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik Mayıs ayı içerisinde çok sayıda operasyon yapıldı. Operasyonlar sonucunda, internet sitelerinde sahte satış ilanları ve icra dosyası kapatma vaadiyle vatandaşları toplam 158 bin 674 TL dolandıran 16 şüpheli tespit edilerek yakalandı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal süreç devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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