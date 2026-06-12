Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan minibüs sulama kanalına düştü. Araç suya gömülürken sürücü son anda minibüsten atlayarak kurtuldu. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, Silvan ilçesi Akçeltik köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs sulama kanalına yuvarlandı. Sürücü son anda araçtan atlayarak kurtulurken, araç suyun içinde kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Araçtan atlayan ismi öğrenilemeyen sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, aracın sudan çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Minibüsün kanaldan çıkarılması için çalışmalar sürerken, kazayla ilgili inceleme devam ediyor

Adıyamanlılar Net