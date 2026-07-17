CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'e ait 3 ayrı dosya da dahil olmak üzere, 9 milletvekili hakkında hazırlanan yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Meclis Başkanlığı'na ulaşan dosyalar, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon'a havale edildi.

TBMM Başkanlığı'na sunulan tezkerelerde farklı siyasi partilerden milletvekilleri hakkında yasama dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi. Dosyalar arasında CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'e ait 3 ayrı tezkerenin yer alması dikkat çekti.

TBMM Başkanlığı'na sunulan tezkerelere göre, hakkında yasama dokunulmazlığının kaldırılması talep edilen milletvekilleri CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel (3 ayrı dosya), CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan oldu.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanan tezkerelerin bundan sonraki süreci, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon'da yürütülecek. Komisyon çalışmalarının ardından dosyaların TBMM Genel Kurulu gündemine gelip gelmeyeceği, izlenecek yasama takvimi doğrultusunda belirlenecek.