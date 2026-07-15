Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, Ekonomi Gazetesi için kaleme aldığı değerlendirme yazısında 15 Temmuz darbe girişiminin yalnızca demokrasiye değil, aynı zamanda hukuk düzenine, ekonomik istikrara ve Türkiye'nin geleceğine yönelik çok yönlü bir saldırı olduğunu ifade etti. Güçlü bir ekonominin ancak güçlü demokrasiyle mümkün olabileceğini belirten Kurt, millî iradenin korunmasının ekonomik kalkınmanın da temel şartlarından biri olduğunu vurguladı.

15 Temmuz 2016 gecesinin Türkiye'nin siyasi tarihi kadar ekonomik geleceği açısından da kritik bir dönüm noktası olduğunu belirten Kurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve milletin meydanlarda ortaya koyduğu kararlı duruş sayesinde darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığını ifade etti.

Darbe girişimlerinin yalnızca seçilmiş yönetimleri hedef almadığını dile getiren Kurt, bu tür kalkışmaların yatırım ortamını, üretimi, istihdamı, piyasalara duyulan güveni ve ekonomik istikrarı da doğrudan etkilediğine dikkat çekti. Hukukun üstünlüğü, demokratik kurumlar ve öngörülebilirliğin ekonomik güven açısından vazgeçilmez unsurlar olduğunu belirten Kurt, bu değerlerin zarar görmesinin bedelini toplumun tamamının ödeyeceğini kaydetti.

15 Temmuz gecesinde hedef alınanın sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi olmadığını ifade eden Kurt, kamu kurumları, stratejik altyapılar ve ülkenin ekonomik geleceğinin de darbe girişiminin hedefleri arasında bulunduğunu söyledi. Darbenin başarılı olması halinde sermaye çıkışı, yatırımların durması, üretimin sekteye uğraması ve uzun yıllar sürecek ekonomik belirsizliklerin yaşanabileceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonlarca vatandaşın meydanlara çıkmasının yalnızca demokrasiye değil, aynı zamanda Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığına da sahip çıkmak anlamına geldiğini belirten Kurt, "Güçlü ekonomi ancak güçlü demokrasi üzerinde yükselebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Aradan geçen süreçte Türkiye'nin salgın, savaşlar, enerji krizi ve yüksek enflasyon gibi birçok küresel sınamayla karşı karşıya kaldığını hatırlatan Kurt, buna rağmen üretim kapasitesinin korunduğunu, ihracatın artırıldığını ve savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda yatırımların sürdüğünü ifade etti. Bu gelişmelerin güçlü kurumların ve demokratik meşruiyetin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Ekonomik bağımsızlığın yalnızca mali göstergelerle ölçülemeyeceğini vurgulayan Kurt, hukukun üstünlüğü, güçlü kurumlar, nitelikli insan kaynağı ve toplumsal dayanışmanın kalkınmanın temel unsurları olduğunu belirtti. Demokrasi ile kalkınmanın birbirini tamamlayan iki temel değer olduğunu ifade eden Kurt, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen yatırımların ve reformların da millî iradenin geleceğe taşınmasının önemli göstergeleri olduğunu kaydetti.

Mesajının sonunda 15 Temmuz şehitlerini rahmetle, gazileri ise minnetle andığını belirten Kurt, demokrasiye, hukuka ve millî iradeye sahip çıkmanın toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu ifade ederek, FETÖ terör örgütünü bir kez daha lanetledi.