ASAL Araştırma ve Danışmanlık tarafından 2025 Mart - 2026 Mart dönemini kapsayan milletvekili genel seçim anketlerinin ortalaması açıklandı. 'Bu pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?' sorusuna verilen yanıtların, kararsız ve cevapsız oyların oransal dağıtılmasıyla elde edilen sonuçlarına göre, iki büyük parti arasındaki farkın 1 puanın altında olduğu görüldü. Açıklanan ortalamaya göre CHP yüzde 32,8 ile ilk sırada yer alırken, AK Parti yüzde 32,2 ile ikinci sırada yer aldı.

Araştırmada partilerin oy oranları şöyle sıralandı:

DEM Parti: %9,1

MHP: %8,2

İYİ Parti: %4,9

Zafer Partisi: %3,9

Yeniden Refah Partisi: %3,0

Anahtar Parti: %1,9

Türkiye İşçi Partisi: %1,3

Diğer: %2,7

Kaynak : PERRE