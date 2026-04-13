AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyesi Hüseyin Özhan, Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan ve Tut Belediye Başkanı Ercan Öncebe ile birlikte İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette, ilçeler ve beldelerin ihtiyaçları, devam eden yatırımlar ile vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik projeler detaylı şekilde ele alındı. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve planlanan çalışmaların hızlandırılması amacıyla iletilen taleplerin değerlendirildiği görüşmede, karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Milletvekili Özhan, nazik misafirperverlikleri ve yakın ilgilerinden dolayı Bakan Çiftçi'ye teşekkür etti.

