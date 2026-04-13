Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK(, 2026 yılı şubat dönemine ilişkin Ticaret Satış Hacim Endeksi'ni yayımladı. Veriler iç talepte özellikle perakende tarafındaki canlılığın sürdüğünü ortaya koyarken, ticaret satış hacmi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,0 arttı.

Alt kalemlerde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan-perakende ticareti ile onarım satış hacmi yüzde 1,5 azalırken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 0,1 geriledi. Perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 15,6 artışla ana yükseliş kalemi oldu.

Aylıkta Sınırlı Geri Çekilme

Şubat ayında mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre toplam ticaret satış hacmi bir önceki aya göre yüzde 0,6 azaldı.

Aynı dönemde motorlu kara taşıtları ticaret ve onarım hacmi yüzde 5,5 düşüş gösterdi. Toptan ticaret satış hacmi yüzde 0,2 artarken, perakende ticaret satış hacmi yüzde 0,2 geriledi. Böylece yıllık bazdaki güçlü artışa rağmen aylık görünümde sınırlı bir yavaşlama izlendi.

İnternet ve Gıda Dışı Kalemler Dikkat Çekti

Perakende tarafında özellikle gıda dışı ürünler, elektronik, mobilya, tekstil ve internet üzerinden yapılan satışların endeks üzerindeki etkisini sürdürdüğü değerlendirildi. Veriler, tüketici talebinin bazı alt sektörlerde canlılığını koruduğunu, otomotiv bağlantılı kalemlerde ise zayıflamanın devam ettiğini gösterdi.

