Anahtar Parti Besni İlçe Başkanı Ahmet Tevfik Dayan, 14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Dayan, mesajında şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını ifade etti.

Dayan açıklamasında, 'Aziz milletimizin bağımsızlığı, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve bayrağımızın ebediyen dalgalanması uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi, Şehitler Haftası vesilesiyle bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz' ifadelerine yer verdi.

Tarih boyunca bu toprakların büyük fedakârlıklarla yoğrulduğunu belirten Dayan, 'Tarih boyunca büyük fedakarlıklarla yoğrulmuş bu topraklar, nice kahramanın destansı mücadelesine tanıklık etmiştir. Şehitlerimiz, milletimizin birlik ve beraberliğinin en güçlü teminatı, bağımsızlığımızın sarsılmaz simgesidir. Onların bizlere emanet ettiği bu vatanı korumak ve gelecek nesillere daha güçlü şekilde aktarmak hepimizin en kutsal görevidir' dedi.

Şehitlerin hatıralarının yaşatılması gerektiğini vurgulayan Dayan, 'Bugün bizlere düşen en önemli sorumluluk; şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak, ailelerine sahip çıkmak ve onların uğruna can verdiği değerleri her koşulda savunmaktır. Birliğimizi, kardeşliğimizi ve milli ruhumuzu daima diri tutarak, şehitlerimizin emanetine layık olmalıyız' ifadelerini kullandı.

Dayan mesajının sonunda, 'Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor; kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Aziz şehitlerimizin ruhları şad, makamları ali olsun' dedi.

