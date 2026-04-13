14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla Türkiye Kamu-Sen Adıyaman İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı İbrahim Ertaş tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

Ertaş açıklamasında, 'Aziz milletimizin bağımsızlığı, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve bayrağımızın ebediyen göklerde dalgalanması uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi, 14-20 Nisan Şehitler Haftası vesilesiyle rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz' ifadelerini kullandı.

Açıklamasında milli birlik ve beraberlik vurgusu yapan Ertaş, 'Şehitlerimiz; bu toprakların mayası, milletimizin onuru ve devletimizin ebediyetinin teminatıdır. Onların fedakârlıkları sayesinde bugün hür ve bağımsız bir şekilde yaşayabiliyor, geleceğe umutla bakabiliyoruz. Aziz şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, onların uğruna can verdiği değerleri yaşatmak hepimizin en büyük sorumluluğudur' ifadelerini kullandı.

Başkan İbrahim Ertaş 'Türkiye Kamu-Sen olarak; milli ve manevi değerlerimize bağlılıkla, şehitlerimizin aziz hatırasını daima yaşatmaya, onların bizlere bıraktığı kutsal emanete sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmet ve Fatiha'larla anıyor, gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyoruz. Aziz şehitlerimizin ruhları şad, yurtları cennet olsun' ifadelerine yer verdi.

