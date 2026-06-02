Adıyaman Belediyesi, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte çoğalan sivrisinek, üvez ve diğer haşerelere karşı kent genelinde ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ekipler, vatandaşların yaz aylarını daha sağlıklı ve konforlu geçirebilmesi amacıyla gündüz ve gece olmak üzere iki aşamalı mücadele yürütüyor.

33 Mahallede Eş Zamanlı Çalışm

Kent merkezindeki 33 mahallede sürdürülen çalışmalar kapsamında ekipler, gündüz saatlerinde larvaların üreme alanları, su birikintileri, yeşil alanlar ve riskli bölgelerde ilaçlama gerçekleştiriyor. Belirlenen program doğrultusunda mahalle mahalle yürütülen çalışmaların yaz boyunca aralıksız devam edeceği bildirildi.

Üreme Alanları Tek Tek Kontrol Ediliyor

Sivrisinek ve üvezle mücadelede öncelik, haşerelerin çoğaldığı alanlara veriliyor. Ekipler, su birikintileri, dere yatakları, rögarlar ve çeşitli risk noktalarında incelemelerde bulunarak larva oluşumunu engellemeye yönelik ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

ULV Sistemiyle Gece Boyu Mücadele

Gündüz saatlerinde yürütülen larva mücadelesinin ardından akşam saatlerinde ise ULV (soğuk sisleme) sistemiyle geniş alan ilaçlamasına geçiliyor. Günün farklı saatlerinde planlı şekilde sürdürülen çalışmalar gece geç saatlere kadar devam ediyor. Böylece hem üreme alanlarında önleyici mücadele sağlanıyor hem de uçkun haşerelere karşı mahalle ölçeğinde etkin ilaçlama gerçekleştiriliyor.

Yaz Dönemi Boyunca Devam Edecek

Kent genelinde yürütülen ilaçlama çalışmalarıyla vatandaşların yaz aylarını daha sağlıklı, huzurlu ve konforlu bir ortamda geçirmesi hedefleniyor. Belediye ekipleri, hazırlanan program doğrultusunda 33 mahallede gündüz ve gece olmak üzere düzenli ilaçlama faaliyetlerini yaz boyunca sürdürecek.

Başkan Tutdere: 'Halk Sağlığı İçin Sahadayız'

İlaçlama çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, halk sağlığını korumaya yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, 'Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sivrisinek, üvez ve çeşitli haşerelerde artış yaşanabiliyor. Hemşehrilerimizin daha sağlıklı, temiz ve konforlu bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için ekiplerimiz kent genelinde yoğun bir çalışma yürütüyor' dedi.

'Tüm İmkânlarımızı Seferber Ediyoruz'

Kent genelindeki çalışmaların yaz boyunca devam edeceğini vurgulayan Tutdere, '33 mahallemizde devam eden ilaçlama çalışmalarını yaz boyunca planlı ve düzenli şekilde sürdüreceğiz. Halk sağlığını tehdit edebilecek unsurlara karşı mücadelemizi aralıksız devam ettirecek, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak için tüm imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

