Adıyaman Belediyesi tarafından Bahçecik Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Ahmet Kaya Parkı, bugün düzenlenecek törenle hizmete açılıyor. Daha önce ertelenen açılış programının yeni tarihinin belirlenmesiyle birlikte vatandaşlar saat 18.00'de gerçekleştirilecek törene davet edildi.

Adıyaman Belediyesi, kentte yeşil alan miktarını artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında hayata geçirilen Ahmet Kaya Parkı'nın açılışını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bahçecik Mahallesi'nde yapımı tamamlanan parkın, 2 Haziran 2026 Salı günü (bugün) saat 18.00'de düzenlenecek törenle vatandaşların hizmetine sunulacağı açıklandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, daha önce ertelenen açılış töreninin yeni tarihinin belirlendiği belirtilerek, tüm vatandaşlar programa davet edildi.

Açıklamada, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin 'Yeşil Adıyaman' vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen projenin, kent sakinlerine yeni bir sosyal yaşam alanı kazandıracağı ifade edildi. Parkın, çocuklar için oyun alanları, aileler için yürüyüş yolları ve vatandaşların dinlenebileceği çeşitli sosyal donatıları bünyesinde barındırdığı kaydedildi.

Yeni parkın, Bahçecik Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların yanı sıra çevre mahalle sakinlerine de hizmet vereceği belirtilirken, yeşil alanların artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü vurgulandı.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, açılış törenine basın mensupları ve vatandaşların katılımından memnuniyet duyacaklarını belirtilerek, programın Bahçecik Mahallesi Mezarlık Caddesi üzerinde, muhtarlık binası yanında gerçekleştirileceği bildirildi.

Adıyaman Belediyesi, yeni parkın kentin sosyal yaşamına katkı sunmasının yanı sıra vatandaşlar için önemli bir buluşma noktası olacağını belirtti.

Adıyamanlılar Net

Kaynak : PERRE