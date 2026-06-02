Saime Aytemir, çölyaklı bireylerin sosyal yaşamını kolaylaştıracak projeler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Adıyaman Çölyak Derneği Olağan Genel Kurulu üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi. Genel kurulda yapılan seçim sonucunda mevcut başkan Saime Aytemir yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi. Genel kurulun ardından açıklamalarda bulunan Aytemir, kendisini yeniden göreve layık gören üyelere teşekkür etti.

Genel Kurulda Yeniden başkan seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Aytemir, 'Bugün tekrar Adıyaman Çölyak Derneği Başkanı seçildim. Bunun için üyelerime çok teşekkür ediyorum. Bize duyulan güvene layık olmak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz' dedi.

Dernek olarak hayata geçirmek istedikleri projeler bulunduğunu belirten Aytemir, öncelikli hedeflerinin çölyaklı bireylere yönelik bir kafe açmak olduğunu belirterek, 'Adıyaman Çölyak Derneği olarak tabii ki birçok projemiz var. En başta bir kafeye ihtiyacımız var. Bunun projesini hazırladık, inşallah sunacağız. Proje hayata geçtiğinde çölyaklı bireyler daha rahat beslenecekler. Adıyaman'da en azından daha çok görünür olmuş olacaklar. Sosyal aktiviteleri gündemde olacak, toplumda görünmüş olacaklar' ifadelerini kullandı.

Kentte çölyak hastalarının sayısına da değinen Aytemir, dernek üyeliği konusunda yaşanan çekincilere dikkat çekti.

Adıyaman'da yaklaşık 450 çölyak hastasının bulunduğunu belirten Aytemir, 'Adıyaman'da 450 çölyak hastası var. Ama 40 üyemiz var. 'Yok biliniyoruz', 'Yok bizi işe almazlar' diyerek üye olmayanlarımız var. Bu düşüncelerin değişmesini istiyoruz. Çölyaklı bireylerin haklarını daha güçlü savunabilmemiz için birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var' diye konuştu.

Dernek olarak çölyak hastalarının yaşadığı sorunların çözümü ve toplumdaki farkındalığın artırılması için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Aytemir, yeni dönemde sosyal projeler ve eğitim faaliyetlerine ağırlık vereceklerini kaydetti.

