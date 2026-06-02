AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı, Adıyaman Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt, AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda Adıyaman'ın öncelikli ihtiyaç ve taleplerini gündeme taşıdıklarını bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Nilhan Ayhan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Adıyaman milletvekilleri Doç. Dr. Resul Kurt, Doç. Dr. İshak Şan, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan'ın yanı sıra bölge milletvekilleri katıldı.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Kurt, deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinin Adıyaman açısından büyük önem taşıdığını belirterek vatandaşların beklenti ve taleplerini ilgili kurumlara ilettiklerini söyledi.

'Çarşı Projesi'nin Diğer Etapları da Hayata Geçirilmeli'

Adıyaman'ın yeniden ihyası açısından önem taşıyan Çarşı Projesi'nin ilk etabında sona yaklaşıldığını belirten Kurt, 'Hemşehrilerimizin yoğun talebi doğrultusunda ikinci, üçüncü ve dördüncü etapların da aynı kapsamda değerlendirilerek hayata geçirilmesi gerektiğini ifade ettik. Çarşı Projesi, şehir merkezimizin yeniden canlanması açısından stratejik öneme sahiptir' dedi.

Tarihi Eserlerin Restorasyonu Gündeme Geldi

Toplantıda Adıyaman'ın tarihi ve kültürel mirasına ilişkin çalışmaların da ele alındığını kaydeden Kurt, restorasyonu devam eden eserlerin tamamlanmasının önemine dikkat çekti.

Kurt, 'Adıyaman sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerle önemli bir medeniyet şehridir. Restorasyon çalışmalarının hızlandırılması ve eserlerimizin yeniden şehrimizin hizmetine sunulması büyük önem taşımaktadır' ifadelerini kullandı.

İçme Suyu ve Altyapı Konuları Görüşüldü

Adıyaman merkezinin içme suyu ihtiyacının kalıcı olarak çözülmesi amacıyla Atatürk Barajı'ndan su temini konusunun gündemlerinde yer aldığını belirten Kurt, ilgili kurumlar tarafından çalışmaların sürdürüldüğünü ve süreci takip ettiklerini ifade etti.

Toplantıda ayrıca Kahta ilçesinin içme suyu ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak Atatürk Barajı'ndan su temini konusunda yürütülen çalışmalar da değerlendirildi.

Mülk Köyü 100. Yıl Göleti İçin Islah Talebi

Kahta ilçesine bağlı Mülk Köyü'nde bulunan 100. Yıl Göleti'nin mevcut durumunun çevresel sorunlara yol açtığının dile getirildiğini belirten Kurt, bölge halkının talepleri doğrultusunda göletin rehabilitasyonu, temizlenmesi ve ıslah edilmesine yönelik beklentilerin toplantıda gündeme getirildiğini kaydetti.

Kurt, gölette yapılacak çevre düzenlemesi ve ıslah çalışmalarının bölge halkının yaşam kalitesine ve çevrenin korunmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Ayrıca Kahta Atıksu Arıtma Tesisi Projesi'nin hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekilerek konuya ilişkin taleplerin de toplantıda dile getirildiği bildirildi.

Adıyaman'a Şehir Müzesi Talebi

Toplantıda Adıyaman'a şehir müzesi kazandırılması yönündeki taleplerini de ilettiklerini belirten Kurt, 'Kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan Adıyaman'ın tarihi ve kültürel zenginliğini gelecek nesillere aktaracak bir şehir müzesine ihtiyacı bulunmaktadır' dedi.

'Artan Konutlar Evi Olmayan Vatandaşlarımıza Verilmeli'

Deprem sonrası yürütülen konut çalışmalarının da toplantının gündem maddeleri arasında yer aldığını belirten Kurt, bugüne kadar 6 bin 620 konutun kura yöntemiyle hak sahiplerine teslim edildiği bilgisini paylaştı.

Kurt, 'Depremden etkilenen vatandaşlarımızın barınma sorunlarının tamamen ortadan kaldırılması en önemli önceliklerimiz arasındadır.' ifadelerini kullanarak, ilerleyen süreçte artan konut bulunması halinde bu konutların evi olmayan vatandaşlara kura yöntemiyle verilmesi yönündeki taleplerini de ilettiklerini söyledi.

Doç. Dr. Resul Kurt, Adıyaman'ın ihtiyaçlarının karşılanması, deprem sonrası yeniden yapılanma çalışmalarının hızlandırılması ve vatandaşların taleplerinin hayata geçirilmesi amacıyla ilgili bakanlıklar ve kurumlar nezdindeki girişimlerini sürdüreceklerini ifade etti.

