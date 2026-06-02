Adıyaman'da Balıkesir Çarşısı esnafları, yeni iş yerleri teslim edilene kadar kendilerine süre tanınmasını istediler.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'da kurulan ve yaklaşık üç yıldır yüzlerce depremzede esnafa hizmet veren Balıkesir Çarşısı'nda konteynerlerin kaldırılmasına yönelik çalışmalar başladı. Elektriklerin kesilmesi ve tahliye sürecinin hızlandırılması üzerine çarşı esnafı duruma tepki göstererek, kalıcı iş yerlerine taşınmaya karşı olmadıklarını ancak sürecin daha planlı yürütülmesini istediklerini söyledi.

'Biz Burada Kalıcı Değiliz'

Çay ocağı işletmecisi Osman Layık, çarşının depremden sonra onlarca esnaf için geçim kaynağı haline geldiğini belirterek, 'Burada 86 esnaf var. Hepsi birkaç kişiye ekmek veriyor. Kimse 'buradan çıkmayacağız' demiyor. Yapılan dükkânlar teslim edilsin, biz de gidelim. Biz burada kalıcı değiliz' dedi.

Elektriklerin aniden kesilmesine tepki gösteren Layık, 'Bir sabah gelip elektrikleri kesmeleri hiç hoş olmadı. Sonuçta biz de bu devletin vatandaşlarıyız. Dükkânlar teslim edilseydi, sonrasında taşınsaydık daha güzel olurdu' ifadelerini kullandı.

'Bize Resmi Bir Bilgi Verilmedi'

Yemek işletmecisi Aynur Arik ise çarşının deprem sonrasında yeniden hayata tutunmalarını sağladığını belirterek, 'Burada çalışarak en azından ev kiramı ödeyebiliyorum' diyen Arık, tahliye süreciyle ilgili resmi bir bilgilendirme yapılmadığını öne sürdü.

Arik, 'Bize birinci ağızdan hiçbir yetkili gelip bilgi vermedi. Elimize herhangi bir tebligat ulaşmadı. Biz her şeyi kulaktan dolma duyduk. Çevredeki insanlar gelip 'çarşı yıkılacakmış' dedi ama bize kimse resmi olarak açıklama yapmadı' diye konuştu.

'Çık Diyorsunuz Ama Nereye Gidelim?'

Kent merkezinde uygun iş yeri bulmanın zor olduğunu dile getiren Arik, yüksek kiraların da esnafı çıkmaza sürüklediğini belirterek, 'Bana çık diyorlar ama ben nereye çıkayım? Ben de dükkân arıyorum. Şehir merkezi hâlâ inşaat alanı gibi. Bulunan dükkânların kiraları 70 bin, 80 bin, 90 bin liradan başlıyor. Üstelik peşin kira istiyorlar. Böyle bir ortamda nasıl taşınalım?' dedi.

Vali ile yapılan görüşmeye de değinen Arik, 'Vali Bey bize 'çıkacaksınız, benim yapabileceğim bu kadar' dedi. Daha sonra konteyner önerisinde bulundu. Ama ben konteynerde nasıl üretim yapacağım, nasıl satış yapacağım? Konteyner sadece malzeme koymaya yarar' ifadelerini kullandı.

Elektriklerin kesildiğini belirten Arik, 'Bugün elektrik kesildi. Yarın da suyun kesileceği söylendi. Bu şartlarda dükkânı açmam mümkün değil' dedi.

'Paçavra Yerine Konulduk'

Tasarım sektörü işletmecisi Sibel Bilgiç de depremde hem evlerini hem iş yerlerini kaybettiklerini belirterek, Balıkesir Çarşısı'nın kendileri için önemli bir destek olduğunu söyleyerek, '16 yaşımdan beri bu sektörün içindeyim. Depremde evimizi de iş yerimizi de kaybettik. Burada yeniden ayağa kalkmaya çalıştık' diyen Bilgiç, tahliye sürecinde esnafın yalnız bırakıldığını savundu.

Bilgiç, 'Bugün paçavra yerine konulduk. Memlekete hizmet veren esnaflar bunu hak etmedi. Burada yanlış yapanlar olmuş olabilir ama bunun bedelini herkes ödüyor' diye konuştu.

'Ortak Yol Bulunmalıydı'

Yetkililerden daha yapıcı bir yaklaşım beklediklerini ifade eden Bilgiç, şunları söyledi:

'Bugün sayın valimiz geldi. Ancak konuşma üslubunu beğenmedim. Biz gerginiz, üzgünüz, sorumluluklarımız var. Bize 'kaç gün istiyorsunuz, bir gün mü iki gün mü?' denilmesi yerine mağduriyetimizin farkında olduklarını söylemeleri gerekiyordu. Ortak bir yol bulunmalıydı.'

Elektrik ve su kesintilerinin çözüm olmadığını savunan Bilgiç, 'Depremden sonra büyük bir psikolojik çöküntüyle hizmet vermeye devam ettik. Bugün kurumların yanımızda olmasını beklerdik. Elektrik kesmek, su kesmek çözüm değil' dedi.

Esnafın Talebi: Yeni İş Yerleri Hazır Olsun

Balıkesir Çarşısı esnafı, yeni iş yerlerinin tamamlanarak teslim edilmesinin ardından taşınmaya hazır olduklarını belirterek, tahliye sürecinin daha planlı ve koordineli şekilde yürütülmesini istedi.

Kaynak : PERRE