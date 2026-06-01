Kurultay sürecinden yerel seçimlere, grup toplantılarından hukuki tartışmalara kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Özel, parti tabanına ve seçmenlere sandık çağrısı yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de 20'nci Dönem Mersin Milletvekili Yusuf Fevzi Arıcı'nın cenaze törenine katıldı. Cenaze töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, devam eden kurultay tartışmaları, imza süreci, yaklaşan yerel seçimler ve parti içindeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, 'Biz partimizdeyiz, partimizin arkasındayız' diyerek partililere sandığa gitme çağrısı yaptı.

Kurultay için başlatılan imza toplama sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, sürecin hızlı ilerlediğini belirterek, 'Değerli arkadaşlar iyi bir hafta diliyorum hepinize. Bugün daha önceden de Parti Sözümüzün duyurduğu gibi Olağanüstü Kurultay ile ilgili imza toplama süreci başlatıldı. Sabah saat 08.00'i birkaç dakika geçe ilk imza Kayseri delegemizden geldi, 'Siftahı Kayseri'den, bereketi Allah'tan' notuyla. Geçen kurultayda karşımızda yer alan, bize oy vermeyen, Kayseri'de bize sert muhalefet eden bir arkadaşımız, bir büyüğümüz, bir sembolik imza olarak 'Bu sürece, seçilmişlere saygı duyan ve kurultay iradesine hakaret içeren bu haksız darbeye hep birlikte direnmek gerekir' diyen Kayseri delegemizden geldi. Ardından Rize'nin tüm imzaları 10 dakika sonra tamamlandı. Hızlı bir şekilde tüm Türkiye'den imzalar alınıyor' dedi.

'Bu Süreç Partinin Yanında Durma Tavrıdır'

İmza sürecine milletvekillerinin henüz dahil olmadığını ifade eden Özel, delegelerin tutumunu değerlendirerek, 'Henüz biz vermedik, milletvekillerimizle henüz imza verme sürecine biz girmedik. Önce örgütümüzün imzalarını toplayacağız. Birkaç gün içinde, herhalde hızlı bir şekilde ki daha önce de delege iki kez daha imza vermiş, gelmiş, geçerli oyların tümüyle Genel Başkanı'nın ve Genel Başkanı'nın anahtar listesinin arkasında durarak zorlu süreçte mücadele ve dayanışma mesajı vermişti. Bugün verilen imzalar da partide bir taraf olmayı değil, hep birlikte partinin tarafında olmayı önceleyen bir tutumdur. Çok kıymetlidir. Ben bütün delege arkadaşlarımıza teşekkür ederim' ifadelerine yer verdi.

'Partideki Belirsizlik Türkiye'yi de Etkiliyor'

Kurultay için gereken imza sayısına ilişkin soruları da yanıtlayan Özel, parti içerisindeki mevcut tablonun sürdürülebilir olmadığını belirterek, 'Bu söylediğiniz rakamın yarısına ihtiyaç var. İşte 550'nin biraz üzerinde bir imzaya ihtiyaç olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bu rakam çok hızlı şekilde toplanır tabii ama olabilecek en yüksek imza sayısı ile birlikte biz bu kurultay ile ilgili ama çok da gecikmeden bir an önce de başvurumuzu yaparak ilerlemek istiyoruz. Çünkü şu anda Türkiye'ye sandığı getirmiş olan partinin kendi içinde bir sandık sonucu olmaksızın yönetilmesi doğru değil. Partimizi çok yaralıyor, ülkeyi çok yaralıyor. Sokaktaki yoğun tepkinin, öfkeye varan tepkinin bir olumsuzluğa evrilmesi; siyasete, siyaset kurumuna karşı bir olumsuzluğa evrilmesinden korkarız' dedi.

Özel'den Yerel Seçimler İçin 'Sandığa Gidin' Çağrısı

Yaklaşan yerel seçimlere de değinen Özel, seçmenlere çağrıda bulunarak, 'Birincisi, hiçbir seçilmişin ve hiçbir üyemizin partiden istifa etmesini doğru bulmayız. O tepki istifalarını durdurmak istedik ve bu çağrılarımızı yeniledik. Ne belediye başkanı ne milletvekiline ne belediye meclis üyesi ne il genel meclis üyesi... Bir kez bu çok önemli. Hafta sonu, pazar günü yapılacak yerel seçimler var. Bu yerel seçimlerde üç beldeye cuma günü öğlen, akşam ve cumartesi öğlen olmak üzere oralara gidip Gümüşhane'de, Tokat'ta ve Ürgüp'te belde belediyelerimizin seçimleri ile ilgili partilerimizi oy vermeye teşvik edeceğim. Buradan da söylüyorum. Pazar günü yapılacak olan seçimlerde bu süreçte ne hissetmiş olurlarsa olsunlar hem tüm Cumhuriyet Halk Partililer hem Cumhuriyet Halk Partisi ile dayanışma göstermek isteyen herkesi beldelerinde yapılacak seçimlerde sandık başına gitmeye ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy kullanmaya davet ediyoruz. Efendim biz tepki gösteririz, oy kullanmayız. Seçimde varsın, bir belediye az kazanalım ama bu başarı, bu hukuksuzluğa yazmasın' çok tehlikeli bir söylem. Herkes gidecek, partimize sahip çıkacak. Biz partimizdeyiz, partimizin arkasındayız. Pazar günkü seçimde iki eli kanda olanın sandığa gidip oy kullanmaya davet ediyorum' dedi.

Özel, Hukukçuların Görüşünü Hatırlattı

Kurultayın hukuki boyutuna ilişkin sorular üzerine konuşan Özel, kamu hukukçularının değerlendirmelerine dikkat çekerek, 'Arkadaşlar bu konu kamu hukukunun konusu biliyorsunuz. Türkiye'deki çok önemli kamu hukukçuları, tedbirin asla kurultaya gidilmesine engel olmadığına dair ortak bir metinde imza toplamışlar. Bugün bana haber verdiler. Çok güçlü bir metin. Bütün kamu hukukçuları çok net bu konuda. Ümit ediyorum ki orada artık bir tereddüt yaşamadan gereğini yapar. Partinin bu krizden kendi gayretiyle çıkmasının önünde bir engel teşkil etmez' dedi.

'Açık Grup Toplantımız İlan Edildiği Gibi Yarın Yapılacak'

Meclis grup toplantısı tartışmalarına ilişkin sorular üzerine Özel şu değerlendirmelerde bulunarak, 'Arkadaşlar daha önce de ifade etmiştik. Meclis grup iç yönetmeliğimiz çok açık. 'Grup başkanlığında herhangi bir boşalma olduğunda, ilk kapalı grup toplantısında derhal yeni Grup Başkanı seçilir' diyor. Burada herhangi bir tereddüt yok. Onun dışında bize gelmiş herhangi bir olumsuzluk da yok, olmaz da zaten. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi grubu burada, milletvekilleri... Grup kendiliğinden meclis çalışmaları sürerken bile sözlü çağrıyla da grup toplantısı yapabilir. Her zaman yapabilir. Saat 13.30'da sizlerin de ilgi gösterdiği açık grup toplantımız da ilan edildiği gibi yarın yapılacak' ifadelerini kullandı.

'Parlamento Tarihine Bakmak Gerekir'

Parti tüzüğü üzerinden yapılan değerlendirmeleri eleştiren Özel, şu ifadeleri kullandı:

'Bundan önce defalarca Grup Başkanının veya grup yönetim kurulunun çağrısıyla ya da çağrı beklemeksizin rutin toplantılarla bu işler hep yapılmıştır. Parlamento bunların hepsinin deneyimlenmiş olduğu bir yerdir. Parlamento tarihi bilinmeden, geçmiş yaşanmışlıklar bilinmeden ve bu konudaki parlamentonun daha önce aldığı kararlar bilinmeden... Bu kararlar hep seçilmiş Grup Başkanı lehine olmuştur.'

'Parlamento Çatısı Altında Bunları Konuşmayı Zul Sayarım'

Devlet içerisindeki yapıların etkisine yönelik soruya yanıt veren Özel, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

'Sorunun bir kısmıyla ilgili, derin devlete meşruiyet tanımlayan ve Tom Barrack'ın tarif ettiği bir rejimi tarifleyen ve orada bir göreve talep açan yaklaşımı, tarihi olarak bir talihsizlik. Tarihi bir talihsizlik olarak ifade etmem lazım. CHP'ye yapılanın bir devlet darbesi olduğunu söylüyor ve derin devlete bir önem ve bir kutsiyet atfediyor. Parlamento çatısı altında bunları konuşmayı zul sayarım.'

