Yeni düzenlemeyle tam bilet ve kredi kartı ile biniş ücretlerine zam yapılırken, öğrenci tarifesi ise değiştirilmeyerek 15 TL'de sabit bırakıldı.

Adıyaman'da şehir içi toplu taşıma ücretlerine yönelik yeni tarife bugün itibarıyla uygulanmaya başlandı. Adıyaman Belediye Meclisi'nin mayıs ayı olağan toplantısında görüşülerek karara bağlanan ücret düzenlemesi kapsamında, tam bilet ve kredi kartı ile biniş ücretleri bugün itibariyle artırıldı.

Yeni tarifeye göre öğrenci bileti 15 TL olarak uygulanmaya devam ederken, tam bilet ücreti 20 TL'den 27 TL'ye yükseltildi. Kredi kartı ile biniş ücreti ise 22,40 TL'den 30 TL'ye çıkarıldı.

Öğrenci Tarifesi Sabit Kaldı

Belediye tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin ulaşım hizmetlerinden daha uygun koşullarda yararlanmaya devam etmesi amacıyla öğrenci ücretlerinde herhangi bir artışa gidilmediği belirtildi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, önce yaptığı açıklamada, öğrencilerin ve gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, 'Gençlerimizin ve öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Eğitime katkı anlamında ne gerekiyorsa yapacağız' ifadelerini kullanmıştı.

Yeni Tarife Bugün Uygulanmaya Başladı

Akaryakıt maliyetlerindeki artış, kooperatiflerin zam talepleri ve işletme giderlerindeki yükselişin değerlendirilmesi sonucu alınan karar doğrultusunda hazırlanan yeni tarife, 1 Haziran 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.

Yeni düzenleme kapsamında tam bilet ücretinde yüzde 35, kredi kartı ile biniş ücretinde ise yaklaşık yüzde 33,9 oranında artış yapılırken, öğrenci biletinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Belediye yetkilileri, ulaşım hizmetlerinin sürdürülebilirliği ile öğrencilerin korunması arasında denge gözetildiğini ifade etti.

