ABD/İsrail-İran savaşının anlaşmayla sona ereceğine yönelik beklentiler küresel piyasalarda petrol fiyatlarının gerilemesine neden oldu. Savaş döneminde 100 dolar sınırına yaklaşan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 15.00 itibarıyla 91,12 dolar seviyesine kadar düştü. Savaş öncesinde yaklaşık 70 dolar seviyesinde bulunan Brent petroldeki düşüşün, akaryakıt fiyatlarına da indirim olarak yansıması bekleniyor.

Ekonomim'in haberine göre, 1 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 1 lira 82 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 1 lira 38 kuruş indirim öngörülüyor.

Adıyaman'da Güncel Akaryakıt Fiyatları

İndirim öncesinde Adıyaman'da litre fiyatları şu şekilde:

Benzin: 66,48 TL

Motorin: 69,36 TL

LPG: 34,34 TL

Büyükşehirlerde Güncel Fiyatlar

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 64,32 TL

Motorin: 67,05 TL

LPG: 33,89 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 64,18 TL

Motorin: 66,91 TL

LPG: 33,29 TL

Ankara

Benzin: 65,29 TL

Motorin: 68,16 TL

LPG: 33,87 TL

İzmir

Benzin: 65,57 TL

Motorin: 68,43 TL

LPG: 33,69 TL

Adıyaman'da Fiyatlar Büyükşehirlerin Üzerinde

Güncel verilere göre Adıyaman'da benzin ve motorin fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir'in üzerinde seyrediyor. Beklenen indirimin pompaya yansıması halinde Adıyaman'daki sürücülerin de akaryakıt maliyetlerinde bir miktar düşüş yaşaması bekleniyor.

Sektör kaynakları, Brent petrol fiyatlarının seyrine bağlı olarak önümüzdeki günlerde yeni fiyat güncellemelerinin de gündeme gelebileceğini belirtiyor.

Kaynak : PERRE