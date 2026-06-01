Yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakın takibe alındı. Tatil dönüşü sarraflarda oluşan ilk rakamlar, piyasanın yeni haftaya nasıl bir dinamikle başladığını gözler önüne seriyor. Küresel piyasalar yeni haftaya jeopolitik gerilimler, enflasyon endişeleri ve liderlerin alacağı kritik kararların gölgesinde başladı. Son dönemde sergilediği yukarı yönlü grafik ile yatırımcısının yüzünü güldüren değerli metal, haftanın ilk işlem gününde yönünü aşağı çevirdi.

İşte 1 haziran 2026 güncel altın fiyatları...

* Gram altın satış fiyatı: 6.667,11 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.081,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 22.142,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 43.757,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.175,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 109.728,05 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.520,90 dolar

Kaynak : PERRE