Küresel enflasyon baskıları ve Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine neden olurken, piyasada yaşanan hareketlilik devam ediyor.
İşte 3 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları...
ALTIN (TL/GR)
6.702,45
22 Ayar Bilezik
6.093,12
Altın (ONS)
4.613,72
Cumhuriyet Altını
43.325,00
Yarım Altın
21.733,00
Çeyrek Altın
10.870,00
Reşat Altını
43.357,47
Ata Altın
43.961,14
Tam Altın
42.628,99
Has Altın
6.668,94
Kaynak: Perre Haber Ajansı