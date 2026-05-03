Küresel enflasyon baskıları ve Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine neden olurken, piyasada yaşanan hareketlilik devam ediyor.

İşte 3 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları...

ALTIN (TL/GR)

6.702,45

22 Ayar Bilezik

6.093,12

Altın (ONS)

4.613,72

Cumhuriyet Altını

43.325,00

Yarım Altın

21.733,00

Çeyrek Altın

10.870,00

Reşat Altını

43.357,47

Ata Altın

43.961,14

Tam Altın

42.628,99

Has Altın

6.668,94

Kaynak : PERRE