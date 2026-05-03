Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, kış aylarını yağış ve soğuk havanın etkisi altında geçiren Adıyaman'da, mayıs ayının gelmesiyle birlikte belirli aralıklarla devam eden yağışların yarından itibaren etkisini sağanak yağış şeklinde sürdürmeye devam edeceği açıklandı.

4 Mayıs Pazartesi Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları

Adıyaman merkez 12/18 derece

Besni 6/ 11 derece

Çelikhan 5/11 derece

Gerger 11/16 derece

Gölbaşı 8/13 derece

Kahta 13/19 derece

Samsat 11/19 derece

Sincik 6/ 10 derece

Tut 8/13 derece

5 Mayıs Salı Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları

Adıyaman merkez 11/ 15 derece

Besni 6/ 10 derece

Çelikhan 4/10 derece

Gerger9/15 derece

Gölbaşı 8/13 derece

Kahta11/18 derece

Samsat 9/17derece

Sincik 5/ 10 derece

Tut 8/13 derece

Kaynak : PERRE