Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, kış aylarını yağış ve soğuk havanın etkisi altında geçiren Adıyaman'da, mayıs ayının gelmesiyle birlikte belirli aralıklarla devam eden yağışların yarından itibaren etkisini sağanak yağış şeklinde sürdürmeye devam edeceği açıklandı.
4 Mayıs Pazartesi Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları
Adıyaman merkez 12/18 derece
Besni 6/ 11 derece
Çelikhan 5/11 derece
Gerger 11/16 derece
Gölbaşı 8/13 derece
Kahta 13/19 derece
Samsat 11/19 derece
Sincik 6/ 10 derece
Tut 8/13 derece
5 Mayıs Salı Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları
Adıyaman merkez 11/ 15 derece
Besni 6/ 10 derece
Çelikhan 4/10 derece
Gerger9/15 derece
Gölbaşı 8/13 derece
Kahta11/18 derece
Samsat 9/17derece
Sincik 5/ 10 derece
Tut 8/13 derece
Kaynak : PERRE