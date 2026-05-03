Küresel enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurundaki artış, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürürken, son yapılan zamların ardından fiyatlar dengelenmeye başladı. Adıyaman'da güncel akaryakıt fiyatları sabit kaldı.
Adıyaman'da güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
Benzin: 65,96 TL
Motorin: 74,02 TL
LPG: 35,44 TL
Büyükşehirlerde ise fiyatlar şu şekilde:
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 63,82 TL
Motorin: 71,72 TL
LPG: 34,99 TL
Ankara:
Benzin: 64,79 TL
Motorin: 72,84 TL
LPG: 34,87 TL
İzmir:
Benzin: 65,07 TL
Motorin: 73,11 TL
LPG: 34,79 TL
Türkiye genelinde de benzer bir seyir izleyen akaryakıt fiyatlarının, küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak ilerleyen günlerde yeniden değişebileceği belirtiliyor.
Kaynak : PERRE