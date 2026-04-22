AK Parti Gaziantep Milletvekili Doç. Dr. Derya Bakbak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Bakbak, bu özel günün millet egemenliğinin ve çocuklara duyulan güvenin ortak ifadesi olduğunu vurguladı.

'23 Nisan, millet iradesinin tecellisidir'

106 yıl önce Ankara'da kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milletin hürriyet ve bağımsızlık iradesinin en yüksek tecellisi olduğunu belirten Bakbak, şu ifadeleri kullandı:

'23 Nisan 1920, Türk milletinin kaderini kendi ellerine aldığı, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tüm dünyaya ilan edildiği tarihi bir dönüm noktasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışıyla taçlanan bu anlamlı gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından yarının büyükleri olan çocuklarımıza armağan edilmiştir. Dünyada çocuklara ithaf edilen tek bayram olan 23 Nisan, milletimizin geleceğe olan sarsılmaz inancının ve çocuklarımıza verdiği değerin en büyük nişanesidir. Bizler için bu bayram bağımsızlık ruhunun nesilden nesile aktarılmasının ve aydınlık yarınların teminatı olan evlatlarımıza bırakacağımız en kıymetli mirasın ifadesidir. Bu kutlu yolun öncüsü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ilk Meclisimizin kıymetli üyelerini, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum.'

'Çocuklarımızın geleceği, Türkiye Yüzyılı'nın en büyük teminatıdır'

Açıklamasında çocuklara bırakılacak Türkiye vizyonuna da değinen Bakbak, şu değerlendirmede bulundu:

'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çeyrek asırdır sürdürdüğümüz yatırım ve kalkınma hamlesi, çocuklarımıza her geçen gün daha müreffeh, daha güvenli, daha aydınlık bir vatan armağan etmektedir. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan teknolojiye kadar her alanda attığımız adımların en büyük mirasçısı yavrularımız olacaktır. Bir akademisyen ve bir kadın olarak özellikle ifade etmek isterim ki; kız çocuklarımızın siyaset, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında söz sahibi olmaları, geleceğimizin en büyük teminatlarındandır. Geleceğin büyük mucitleri, mühendisleri, yazılımcıları, doktorları ve bilim kadınları bugün sıralarında ders çalışan yavrularımız olacak; Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz onların ellerinde hakikate dönüşecektir.'

'Çocuklarımızın güvenliği devletimizin önceliğidir'

Bakbak, çocukların huzuru ve güvenliğinin devletin temel öncelikleri arasında yer aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Bu hassasiyetle, son dönemde Şanlıurfa Siverek ve Kahramanmaraş'ta yaşanan üzücü olayların ardından ilgili kurumlarımız gerekli tedbirleri süratle almış, eğitim kurumlarımızın güvenliği daha da güçlendirilmiştir. TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'un konuya ilişkin araştırma komisyonu kurulmasına yönelik isabetli girişimi, Gazi Meclisimizin çocuklarımıza verdiği değerin somut bir göstergesidir.'

'Mazlum çocukların feryadını dünyaya duyurmaya devam ediyoruz'

Dünya genelinde çocukların yaşadığı zorluklara da değinen Bakbak, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

'Bugün bayram neşesiyle coşan çocuklarımızın yanında, yüreğimiz dünyanın dört bir yanında zulme uğrayan mazlum çocuklarla beraberdir. Gazze'de on binlerce masum çocuk anne-babasını, kardeşlerini ve hayallerini yitirmiş; Lübnan'da savaşın gölgesinde sabahlayan, İran'da okulları hedef alınan yavrular insanlığın vicdanını sızlatmaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı ve ilkeli liderliğinde Türkiye, bu mazlum çocukların sesini dünyaya duyurmaya kararlılıkla devam etmektedir.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanı bize armağan eden bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyor; Türkiye'nin ve dünyanın tüm çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum.'

Kaynak : PERRE