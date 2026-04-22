Türk Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Fidan Karakuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Karakuş mesajında, '23 Nisan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı ile millet iradesinin resmen hayata geçtiği gündür. Bu anlamlı gün, Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilerek dünyada çocuklara ithaf edilen ilk ve tek bayram olmuştur' ifadelerine yer verdi.

Egemenliğin millete ait olduğuna dikkat çeken Karakuş, 'Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu bu özel günde, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bayramını kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz' dedi.

Karakuş, mesajının sonunda, '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE