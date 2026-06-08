Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde bir eve giren ve paniğe neden olan yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandıktan sonra tekrar doğaya bırakıldı.

Gaziantep'te hava sıcaklıklarının etkisini artırmaya başlamasıyla yılan vakalarında artış yaşanmaya başladı. Oğuzeli ilçesinde ise bir eve giren yılan paniğe neden oldu. Yılanı fark edince kendilerini dışarı atan ev halkı, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, eve giren yılanı yakaladı.

Yakalanan yılan, itfaiye ekiplerince uzak bir noktada tekrar doğal ortamına salındı.