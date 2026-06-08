Kilis'te mayıs ayında düzenlenen 8 ayrı uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklandı.

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Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında yürütülen çalışmalar kapsamında 8 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 bin 574 adet captagon hap, 430,95 gram bonzai, 21,61 gram metamfetamin, 32 kök hint keneviri, 8,85 gram kokain, 1,43 gram kenevir tohumu, 100 adet sikke, 5 hassas terazi, 4 kuru sıkı tabanca, 3 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ü işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Mahkemeye sevk edilen 8 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA