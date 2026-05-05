Adıyaman’da Kahta karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir otomobil yoldan çıkarak tarlaya savruldu. Ortanca köyü yakınlarında yaşanan kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
İddiaya göre, 24 yaşındaki H.E. yönetimindeki 34 TPL 361 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte yol dışına çıktı. Araç, yol kenarındaki tarlaya savrulurken kazada sürücü H.E. ile birlikte araçta bulunan B.I. (24), H.S.K. (25) ve Y.M.İ. (22) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Muhabir: Adıyamanlılar Net