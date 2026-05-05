Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Örenli 1 Aralık Ortaokulu’nda öğrencilerle bir araya geldi. Sınıf başkanı seçilmesi halinde Tutdere’yi okula davet edeceğini söyleyen Elif Nida Şaşmaz, verdiği sözü tuttu. Davete karşılık veren Başkan Tutdere, 6-A sınıfını ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Ziyarette hem öğrencilerin heyecanı hem de verilen sözün tutulması dikkat çekti. Program sırasında öğrencilerin talepleri de dinlenirken, okul için önemli bir adım da atıldı.

Öğrencinin Sözü Gerçek Oldu

Örenli 1 Aralık Ortaokulu 6-A sınıfında yapılan seçimde Elif Nida Şaşmaz, sınıf arkadaşlarına verdiği sözü yerine getirdi. Başkan Tutdere’yi sınıfa davet eden Şaşmaz’ın çağrısı karşılık buldu ve ziyaret gerçekleşti.

“Sözümü Tutmak İstedim”

Elif Nida Şaşmaz, yaşadığı mutluluğu dile getirerek verdiği sözü yerine getirdiğini ifade etti. Tutdere ise öğrenciyi tebrik ederek, verilen sözlerin tutulmasının önemine dikkat çekti.

Kütüphane İçin Harekete Geçildi

Ziyaret sırasında okulda kütüphane talebi gündeme geldi. Başkan Tutdere, kütüphane yapılması planlanan alanı inceledi ve ilgili birimlere rafların hazırlanması için talimat verdi.

Öğrencilerden Yoğun İlgi

Ziyaret kapsamında öğretmenlerle de görüşen Tutdere, okulun ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Program sonunda öğrenciler, Başkan Tutdere’ye sevgi gösterisinde bulundu.