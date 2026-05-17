Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun, geleceğin eğitim vizyonunu şekillendirecek yöneticilere hitap ederek programın hayırlı olmasını diledi. Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'in çevrim içi bağlantıyla katılımcılara hitap ederek eğitim yönetimine dair vizyonunu paylaştığı programda, ilk dersler Adıyaman Üniversitesinin akademisyenlerinin sunumlarıyla başladı.

Açılış oturumunun ardından İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun, eğitimlerin verildiği sınıfları tek tek ziyaret etti. Derslere katılarak süreci yerinde inceleyen İl Müdürü Tosun, akademisyenlerle ve kursiyer yöneticilerle bir süre sohbet ederek çalışmalarında başarılar diledi.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü yaptığı açıklamada; programın gerçekleştirilmesine katkı sunan Adıyaman Üniversitesi akademisyenlerine teşekkür ediyor, eğitim sürecine katılan tüm kursiyer yöneticilerimize başarılar diliyoruz.' İfadelerine yer verdi.

