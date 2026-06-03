Gazeteci ve siyasetçi Fatma Ulubey, yaptığı açıklamada 6 Şubat depremlerinin yalnızca binaları değil, ihmalleri ve hazırlıksızlıkları da ortaya çıkardığını belirterek, afetlere karşı daha güçlü bir hazırlık sürecinin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

'Deprem Gerçeğini Unutmamalıyız'

Adıyaman başta olmak üzere bölgenin büyük acılar yaşadığını ifade eden Ulubey, binlerce kişinin hayatını kaybettiğini, yüz binlerce vatandaşın ise evsiz kaldığını hatırlattı.

Depremin bölgenin değişmez bir gerçeği olduğunu vurgulayan Ulubey, '6 Şubat depremleri bize bir kez daha gösterdi ki deprem, bu coğrafyanın kaçınılmaz bir gerçeğidir. Yaşadığımız acıları unutmadan geleceğe hazırlanmak zorundayız' diye konuştu.

'Bilim İnsanlarının Uyarıları Dikkate Alınmalı'

Uzmanların ve bilim insanlarının uzun süredir deprem riskine ilişkin uyarılarda bulunduğunu kaydeden Ulubey, bu değerlendirmelerin kaygı oluşturmak için değil, gerekli önlemlerin alınabilmesi amacıyla yapıldığını söyledi.

Ulubey, 'Geçmişte yapılan birçok uyarının ne kadar haklı olduğu yaşanan acılarla ortaya çıktı. Bilim insanlarının değerlendirmelerini dikkate almak ve buna göre hareket etmek zorundayız' ifadelerini kullandı.

'Deprem Değil, İhmal Öldürür'

Depremlerin engellenemeyeceğini ancak yıkıcı etkilerinin azaltılabileceğini belirten Ulubey, sağlam yapılaşma, etkin denetim ve bilimsel şehir planlamasının önemine dikkat çekti.

Ulubey, 'Can kayıplarını azaltmanın yolu sağlam yapılaşmadan, sıkı denetimden ve toplumun her kesiminde deprem bilincinin oluşturulmasından geçiyor. Çünkü deprem değil, ihmal öldürür' dedi.

'Yeniden İnşa Süreci Sadece Bina Yapmaktan İbaret Olmamalı'

Adıyaman'ın yeniden inşa sürecinin yalnızca konut üretimiyle sınırlı kalmaması gerektiğini ifade eden Ulubey, daha güvenli ve dayanıklı şehirlerin hedeflenmesi gerektiğini söyledi.

Yerel yönetimler, merkezi idare, mühendisler ve müteahhitlerin sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesi gerektiğini belirten Ulubey, 'Asıl hedefimiz daha güvenli, daha yaşanabilir ve afetlere dayanıklı şehirler kurmak olmalıdır' diye konuştu.

'Toplumun Deprem Bilinci Güçlendirilmeli'

Vatandaşların da afetlere karşı bilinçli olması gerektiğini vurgulayan Ulubey, acil durum planlarının hazırlanmasının, toplanma alanlarının bilinmesinin ve düzenli eğitimlerin hayati önem taşıdığını kaydetti.

Ulubey, 'Olası afetlerde hayat kurtaracak en önemli unsurların başında hazırlıklı olmak geliyor. Toplumun tüm kesimlerinde deprem bilincinin güçlendirilmesi gerekiyor' dedi.

'Bugün Yaşadığımız Siyasi Deprem De Göz Ardı Edilmemeli'

Açıklamasında toplumsal ve siyasi gelişmelere de değinen Ulubey, ekonomik sıkıntılar, toplumsal gerilimler ve siyasi tartışmaların da vatandaşlar üzerinde ciddi etkiler oluşturduğunu söyledi.

Ulubey, 'Bugün içimizde yaşadığımız siyasi depremi de görmezden gelemeyiz. Ancak ister doğal afetler olsun ister toplumsal ve siyasi çalkantılar, önemli olan dayanma gücümüzü kaybetmemektir. Sarsıntı ne kadar büyük olursa olsun, birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz, aklın ve bilimin rehberliğinden ayrılmadığımız sürece her zorluğun üstesinden gelebiliriz' ifadelerini kullandı.

Ulubey, açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

'Adıyaman ve Bölgemiz Depreme Karşı Hazırlıklı Olmalı!

6 Şubat depremleri, yalnızca binalarımızı değil; ihmallerimizi, eksiklerimizi ve hazırlıksızlığımızı da gözler önüne serdi. #Adıyaman başta olmak üzere bölgemiz, büyük bir acının ve ağır kayıpların merkezinde yer aldı. Binlerce insanımızı yitirdik, yüz binlerce vatandaşımız evsiz kaldı. Bu acı tecrübe, bize çok net bir gerçeği bir kez daha hatırlattı: Deprem, bu coğrafyanın kaçınılmaz bir gerçeğidir.

Bugün bilim insanları ve uzmanlar, bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin farklı noktalarında deprem riskine karşı önemli uyarılarda bulunmaktadır. Bu uyarıları kaygı oluşturmak için değil, gerekli tedbirlerin zamanında alınabilmesi için yapılmış bilimsel değerlendirmeler olarak görmek gerekir. Geçmişte yapılan birçok uyarının ne kadar haklı olduğu yaşanan acı tecrübelerle ortaya çıkmıştır.

Depremleri engellememiz mümkün değil. Ancak depremin yıkıcı sonuçlarını azaltmak, can kayıplarını en aza indirmek ve kentlerimizi daha güvenli hale getirmek bizim elimizdedir. Bunun yolu; sağlam yapılaşmadan, sıkı denetimden, bilimsel şehir planlamasından ve toplumun her kesiminde deprem bilincinin oluşturulmasından geçmektedir.

Adıyaman'ın yeniden inşa süreci yalnızca yeni binalar yapmakla sınırlı kalmamalıdır. Asıl hedefimiz, daha güvenli, daha dayanıklı ve daha yaşanabilir şehirler kurmak olmalıdır. Yerel yönetimlerden merkezi idareye, mühendislerden müteahhitlere kadar herkes sorumluluğunu eksiksiz yerine getirmelidir. Çünkü deprem değil, ihmal öldürür.

Vatandaşlarımızın da deprem konusunda bilinçli olması büyük önem taşımaktadır. Acil durum planlarının hazırlanması, toplanma alanlarının bilinmesi ve düzenli eğitimlerin yapılması, olası afetlerde hayat kurtaracak en önemli unsurlardır.

Yaşadığımız acıları unutmak mümkün değil. Ancak bu acılardan ders çıkarmak ve geleceği daha güvenli hale getirmek zorundayız. Adıyaman ve bölgemiz, depreme karşı her zaman hazırlıklı olmalı; bilimden, akıldan ve ortak sorumluluk bilincinden asla vazgeçmemelidir.

Diyeceksiniz ki bugün içimizde yaşadığımız siyasi deprem daha büyük. Toplumsal gerilimlerin, ekonomik sıkıntıların ve siyasi tartışmaların oluşturduğu sarsıntılar da insanlarımızı derinden etkilemektedir. Ancak ister doğal afetler olsun ister toplumsal ve siyasi çalkantılar, önemli olan dayanma gücümüzü kaybetmemektir. Sarsıntı ne kadar büyük olursa olsun, birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz, aklın ve bilimin rehberliğinden ayrılmadığımız sürece her zorluğun üstesinden gelebiliriz. Geleceğimizi daha sağlam temeller üzerine kurmanın yolu da ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmekten geçmektedir.'

Kaynak : PERRE