Adıyaman Üniversitesi'nde 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreninde 3 bin 517 öğrenci diplomalarını alarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Adıyaman Üniversitesi Stadyumu'nda düzenlenen törene Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, Baro Başkanı Av. Bilal Doğan, Kurum Müdürleri, STK ve siyasi parti temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Mezun adaylarının kortej yürüyüşü ve programlarının tanıtılması akabinde başlayan tören, alandaki yerlerin almasının ardından saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve protokol konuşmaları ile devam etti.

'Türkiye Yüzyılı'nın en büyük gücü gençlerimizdir' ifadelerini kullanan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, gençlerin yıllar süren emeklerinin karşılığını aldığını belirtti. Keleş, mezunların mesleki donanımları ve sahip oldukları değerlerle ülkeye önemli katkılar sunacağına inandığını ifade etti. Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan savaşlar ve insani krizlere değinen Keleş, bilimin insan onuru, adalet ve vicdanla birlikte yol alması gerektiğini vurguladı.

Adıyaman Üniversitesi olarak öğrencileri yalnızca bilgi sahibi değil, aynı zamanda irfan sahibi bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflediklerini kaydetti. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını belirten Keleş, deprem sonrası ortaya konulan dayanışmanın Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkmasında önemli rol oynadığını söyledi. Dünya Üniversite Sıralama Merkezi'nin (CWUR) 2026 yılı sonuçlarına göre Türkiye'den sıralamaya giren 47 üniversite arasında yer alarak 31. sırada gösterilmesinin de üniversitenin yükselen akademik performansının ve araştırma gücünün somut bir göstergesi olduğunu ifade etti. Öğrencilerin sosyal sorumluluk bilinciyle yetişmesine önem verdiklerini belirten Keleş, öğrenci topluluklarının yürüttüğü projelerin toplumsal fayda ürettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından mezuniyet kütüğüne plaka çakıldı. Fakülte ve yüksekokullarında dereceye giren öğrencilere plaket ve hediyeleri protokol üyeleri tarafından verildi. Belge dağıtımının ardından öğrenciler hep birlikte kep atarak mezuniyet coşkusunu yaşadı.

Tören, sanatçılar Latif Doğan, Mehmet Aslan ve Mahmut Karadağ'ın konserleriyle sona erdi.

Adıyamanlılar net