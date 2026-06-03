Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı 11. Başvuru Çağrı İlanı'nın yayımlandığını açıkladı. Kırsal kalkınmayı desteklemeye devam edeceklerini belirten Yumaklı, program kapsamında 30 milyon avroluk bütçenin yatırımcıların hizmetine sunulduğunu bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yumaklı, 'Kırsala bereket, girişimcilerimize güç olmaya kararlılıkla devam ediyoruz. 30 milyon avro bütçeli IPARD III Programı 11. Başvuru Çağrı İlanı bugün yayımlandı' ifadelerini kullandı.

Çağrının 'Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması' tedbiri kapsamında hazırlandığını kaydeden Bakan Yumaklı, 'Süt, et, yumurta, meyve-sebze ve su ürünleri işleme tesislerini, süt toplama merkezlerini ve soğuk hava depolarını destekleyeceğiz' dedi.

Desteklerin üretim kapasitesini artıracağını vurgulayan Bakan Yumaklı, 'Üretimin ve üreticinin yüzyılında, vatandaşlarımızı desteklerle buluşturarak üretim gücümüzü artırmayı sürdüreceğiz' açıklamasında bulundu.

Bakan Yumaklı, açıklamasının sonunda yeni destek çağrısının yatırımcılara ve üreticilere hayırlı olmasını dileyerek, 'Hayırlı, uğurlu olsun' ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PERRE