Kalp yetmezliği nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Muhtar'ın vefatı medya dünyasında üzüntü yarattı.

Türk basın ve televizyon dünyasının tanınmış isimlerinden Reha Muhtar, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Birkaç gün önce rahatsızlanmasının ardından Bodrum'da özel bir hastaneye kaldırılan Muhtar'a kalp yetmezliği teşhisi konulmuş, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

Uzun yıllar ekranlarda sunduğu haber bültenleri ve televizyon programlarıyla geniş kitleler tarafından tanınan Muhtar'ın sağlık durumunun son günlerde kritik olduğu belirtiliyordu. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen 66 yaşındaki gazeteci hayatını kaybetti.

2024 Yılında Beyin Kanaması Geçirmişti

Reha Muhtar, 2024 yılında evinde düşmesi sonucu beyin kanaması geçirmiş ve uzun süre yoğun bakımda tedavi görmüştü. Tedavisinin ardından taburcu edilen Muhtar, son olarak kalp yetmezliği nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılmıştı.

Televizyonculuğun Öne Çıkan İsimlerindendi

21 Temmuz 1959'da İstanbul'da dünyaya gelen Reha Muhtar, eğitim hayatını Ankara'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu mezunu olan Muhtar, meslek yaşamı boyunca televizyon haberciliği, yorumculuk ve program sunuculuğu alanlarında görev yaptı.

Kendine özgü sunum tarzıyla Türk televizyonculuğunda iz bırakan isimlerden biri olan Reha Muhtar'ın vefatı, medya camiasında ve sevenleri arasında derin üzüntüye neden oldu.

Kaynak : PERRE