Gaziantep'te jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda piyasa değeri 2 milyon 100 bin lirayı bulan çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında adli işlem başlatıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Şehitkâmil ve Şahinbey ilçelerinde belirlenen iki iş yerine operasyon düzenlendi. Ekipler, İ.H.N. ve M.E.A. isimli şahıslara ait iş yerlerinde arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda 113 adet elektrikli küçük ev aleti, 144 adet saç şekillendiricisi, 99 adet tıraş makinesi, 87 adet kablosuz kulaklık, 56 adet epilasyon cihazı, 36 adet el feneri, 33 adet termos, 27 adet müzik çalar, 25 adet tablet, 3 adet sinema projeksiyon cihazı, 2 adet güvenlik kamerası ve 115 bin 800 adet makaron ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlere el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

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