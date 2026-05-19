Adıyaman Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Şükrü Alperen Göktaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Vali Yardımcısı Göktaş mesajında, 19 Mayıs 1919'un Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek, bu tarihin teslimiyetin değil direnişin, umutsuzluğun değil yeniden dirilişin simgesi olduğunu ifade etti.

Vali Yardımcısı Göktaş, '19 Mayıs 1919; teslimiyetin değil, direnişin; umutsuzluğun değil başlangıcın tarihidir. Cumhuriyetimizin Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle ve minnetle yâd ediyorum' dedi.

Gençlerin Türkiye'nin geleceğinin teminatı olduğunu vurgulayan Vali Yardımcısı Göktaş, 'İstiklalimizin ve istikbalimizin teminatı gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten tebrik ediyorum. 19 Mayıs ruhunun daima yaşatılacağına inanıyorum' ifadelerini kullandı.

Vali Yardımcısı Göktaş, mesajını '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun' sözleriyle tamamladı.

