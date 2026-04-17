Kahta Belediyesi, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını yoğunlaştırdı. Belediye ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların, vatandaşların daha sağlıklı, güvenli ve huzurlu ortamlarda vakit geçirebilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri sahada aralıksız mesai harcarken, çalışmalar kapsamında parkların genel temizliği titizlikle gerçekleştiriliyor. Çocuk oyun grupları, oturma alanları, kamelyalar, yürüyüş yolları ve aydınlatma sistemleri tek tek kontrol edilerek bakım ve onarımdan geçiriliyor. Kullanım ömrünü tamamlayan veya zarar gören alanların ise yenilenerek yeniden hizmete sunulduğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, parkların vatandaşlar için önemli yaşam alanları olduğuna dikkat çekti. Hallaç, 'Vatandaşlarımızın özellikle yaz aylarında parklarımızda güvenle, huzurla ve keyifle vakit geçirebilmeleri bizim en önemli önceliklerimizden biridir. Bu anlayışla tüm parklarımızda kapsamlı temizlik ve bakım çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Amacımız; ilçemizin her noktasında daha temiz, daha düzenli ve daha modern yaşam alanları oluşturmaktır. Kahta'mızı daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Yürütülen çalışmalarla birlikte özellikle yaz aylarında yoğun ilgi gören parkların yeni sezona hazır hale getirildiği kaydedildi.

