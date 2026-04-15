Kantin İş Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Yalçın Bilen, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin kapsamlı bir açıklama yaptı. Olayın yalnızca bölgeyi değil, tüm Türkiye'yi derinden sarstığını belirten Bilen, eğitim kurumlarında şiddetin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

'Okullar güvenli alanlar olmalı'

Yalçın Bilen açıklamasında, okulların çocukların bilgiyle, umutla ve güvenle buluştuğu kutsal mekânlar olduğunu ifade ederek, 'Bir eğitim kurumunda silahların konuşması, geleceğimize yön veren gençlerimizin hayatlarının tehlikeye girmesi asla kabul edilemez. Bu tür olaylar toplumun vicdanında derin yaralar açmakta, eğitim sistemine olan güveni zedelemektedir' dedi.

'Bütüncül Bir Yaklaşım Benimsenmelidir'

Son yıllarda okullarda yaşanan şiddet olaylarının artışına dikkat çeken Bilen, bu durumun sadece güvenlik meselesi olarak ele alınmaması gerektiğini belirtti. Bilen, 'Bu tür olayların arka planında sosyal, ekonomik ve psikolojik birçok neden bulunmaktadır. Gençlerimizin şiddete yönelmesini engellemek için aileden başlayarak eğitim sistemine kadar uzanan bütüncül bir yaklaşım benimsenmelidir. Rehberlik hizmetleri güçlendirilmeli, öğrencilerin sorunları zamanında tespit edilerek çözüm yolları geliştirilmelidir' ifadelerini kullandı.

Kantin Çalışanlarına Gerekli Eğitimlerin Verilmesi Büyük Önem Taşımaktadır'

Okullarda görev yapan kantin çalışanlarının da bu süreçte önemli bir rol üstlendiğini dile getiren Bilen, kantinlerin yalnızca birer alışveriş noktası değil, aynı zamanda öğrencilerin sosyalleştiği ve gözlemlenebildiği alanlar olduğunu söyledi. 'Kantin çalışanları, öğrencilerle birebir temas halinde olan kişiler olarak birçok sorunu erken fark edebilecek konumdadır. Bu nedenle kantin çalışanlarının da bu tür durumlar konusunda bilinçlendirilmesi, gerekli eğitimlerin verilmesi büyük önem taşımaktadır' dedi.

'Güvenlik Önlemleri Artırılmalı'

Yetkililere çağrıda bulunan Bilen, okul güvenliğinin artırılması için somut adımlar atılması gerektiğini belirterek, 'Okullarda güvenlik personeli sayısı artırılmalı, giriş-çıkışlar daha sıkı denetlenmeli ve gerekli teknolojik altyapı güçlendirilmelidir. Ancak unutulmamalıdır ki, sadece fiziki önlemler yeterli değildir. Asıl olan, şiddeti doğuran nedenleri ortadan kaldırmaktır' şeklinde konuştu.

Bilen'den Psikolojik Destek Çağrısı

Yaşanan saldırının ardından öğrenciler, öğretmenler ve veliler üzerinde ciddi bir travma oluştuğunu ifade eden Bilen, psikolojik destek mekanizmalarının devreye girmesi gerektiğini de sözlerine ekleyerek; 'Bu tür olayların ardından en az fiziki güvenlik kadar önemli olan bir diğer konu da psikolojik iyileşmedir. Öğrencilerimizin yeniden kendilerini güvende hissedebilmeleri için uzman desteği sağlanmalıdır' dedi.

Açıklamasının sonunda yaşanan saldırıyı şiddetle kınayan Yalçın Bilen, olaydan etkilenen tüm öğrencilere, öğretmenlere ve ailelere geçmiş olsun dileklerini ileterek, 'Toplum olarak şiddetin her türlüsüne karşı ortak bir duruş sergilemeli, çocuklarımızın güvenli bir ortamda eğitim alabilmesi için hep birlikte sorumluluk üstlenmeliyiz' diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak : PERRE