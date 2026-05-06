Adıyaman’da il genelindeki güvenlik ve trafik uygulamalarının değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman başkanlığında düzenlenen toplantıda, son 4 aylık süreçte yürütülen çalışmalar ele alınırken, kent genelindeki asayiş ve trafik hizmetleri kapsamlı şekilde değerlendirildi. Toplantıda mevcut uygulamaların yanı sıra kamu düzeni ve trafik güvenliğine yönelik planlanan çalışmalar da gündeme geldi.

İlçe emniyet müdürleri, amirler ve şube müdürlerinin katıldığı toplantıda, sahada yürütülen uygulamalar detaylı şekilde masaya yatırıldı. Özellikle vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların devam edeceği ifade edildi.

Toplantıda ayrıca trafik güvenliğinin artırılması amacıyla alınacak yeni tedbirler üzerinde durulurken, mevcut uygulamaların etkinliği de değerlendirildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.