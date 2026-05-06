Adıyaman’da uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen denetimlerde yüzlerce kişi ve araç kontrol edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son iki haftada gerçekleştirdiği uygulamalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, kent genelinde denetimlerin aralıksız sürdüğü bildirildi. Yapılan çalışmaların hem kamu düzeninin korunması hem de suçun önlenmesine yönelik devam ettiği belirtildi.

20 Nisan 2026 ile 3 Mayıs 2026 tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda, aranan şahısların yakalanması ve vatandaşların huzurunun sağlanmasına yönelik denetimler gerçekleştirildi. Ekiplerin yaptığı operasyonlarda 209 adet sentetik ecza hap ile 85,94 gram çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen 8 ayrı Narko Alan uygulamasında toplam 496 kişi ile 138 araç kontrol edildi. Kent genelinde sürdürülen uygulamalarda denetimlerin yoğun şekilde devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen 2 ayrı etkinlikte toplam 120 kişiye Narko İhbar, Uyuma Projesi ve Narvas Projesi hakkında bilgi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.