Adıyaman Belediyesi tarafından İmamağa Mahallesi’ne kazandırılan çok amaçlı yaşam alanı ve taziye evi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Tamamı belediyenin kendi bütçesiyle inşa edilen tesis, yalnızca taziye hizmetleri için değil, mahalle sakinlerinin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına da cevap verecek şekilde planlandı. Açılışa yoğun katılım sağlanırken, tesisin mahalle halkının bir araya geleceği önemli merkezlerden biri olması bekleniyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, açılış programında yaptığı konuşmada, hizmete sunulan merkezin sadece bir taziye evi olmadığını, sosyal donatı alanlarıyla mahalleye değer katacak çok amaçlı bir yaşam alanı olarak tasarlandığını söyledi.

Yemekhane, kadın ve erkekler için ayrı kullanım alanları, otopark ve çevre düzenlemesiyle dikkat çeken tesis, 700 metrekare açık alan ve 600 metrekare kapalı alandan oluşuyor.

Açılış programına siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, belediye başkanları, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kent genelinde taziye evi ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Tutdere, göreve geldikleri günden bu yana İmamağa Mahallesi ile birlikte Boynukara, Ömer Turan, Yeşilyurt ve Yeni Mahalle’deki merkezlerin tamamlandığını ifade etti.

Tutdere, Varlık, Cumhuriyet, Altınşehir ve Kayalık mahallelerinde yapımı devam eden merkezlerin de kısa süre içerisinde hizmete açılacağını belirterek, kent genelindeki eksiklikleri gidermeyi hedeflediklerini kaydetti.

Başkan Tutdere, bu merkezlerde sadece taziyelerin kabul edilmediğini, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve birlik duygusunun da güçlendiğini sözlerine ekledi.