Adıyaman’da bir binanın önünde çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Yeni Mahalle’de meydana gelen olayda alevler kısa sürede büyürken, yangından etkilenen 5 kişiye sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında binada da maddi hasar oluştu. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Yeni Mahalle'de bulunan Sırrı Süreyya Önder Parkı yakınlarında meydana geldi.

Bir binanın önünde bulunan paletler henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yapılan çalışmaların ardından yangın tamamen söndürüldü.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 5 kişiye olay yerinde hazır bulunan sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Olayda binada da hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.