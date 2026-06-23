Adıyaman'da polis ekiplerinin son bir haftada yürüttüğü çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan aranan 45 kişi yakalanırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kamu düzeninin korunması, suçların önlenmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında ayrıca uyuşturucu operasyonları da gerçekleştirildi. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, toplam 27 kişi hakkında işlem yapıldı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15-21 Haziran 2026 tarihleri arasında il genelinde kapsamlı denetim ve operasyonlar gerçekleştirdi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, 5'i hırsızlık suçundan aranmakta olan kişiler olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 45 şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

Yakalanan şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları adli merciler tarafından tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi.

Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 27 kişi hakkında işlem yapıldı.

Operasyonlarda 77 adet sentetik ecza hap ile 19,63 gram çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'nün suç ve suçlularla mücadeleye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.