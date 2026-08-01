Elazığ'ın Keban ilçesinde bulunan Çırçır Şelalesi, turkuaz renkli suları, doğal serinliği ve eşsiz manzarasıyla her yıl yaklaşık 400 bin yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor. "Dünyanın en genç şelalesi" olarak gösterilen doğal oluşum, bölge turizminin en önemli durakları arasında yer alıyor.

1974 yılında doğal yollarla oluşan Çırçır Şelalesi, Fırat Nehri'nin en dikkat çeken noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Saniyede yaklaşık 7 bin litre su debisine sahip şelale, turkuaz tonlarındaki görüntüsü, çevresindeki alabalık tesisleri, vadileri ve yaz aylarında sunduğu doğal serinlikle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Bölgenin doğal güzelliği dron ile de havadan görüntülendi.

Çırçır Şelalesi Keban Alabalık Tesisleri işletmecisi Ayhan Şimşek, şelalenin 1974 yılında oluştuğunu ve bu özelliğiyle dünyanın en genç şelalesi unvanını taşıdığını belirtti. Şimşek, saniyede yaklaşık 7 bin litre su debisine sahip kaynakların balık üretimi, elektrik enerjisi ve turizm amacıyla değerlendirildiğini ifade ederek, yıl boyunca 300 ila 400 bin kişinin Keban, Fırat Nehri ve Çırçır Şelalesi'ni görmek için bölgeyi ziyaret ettiğini söyledi.

İstanbul'dan ailesiyle birlikte bölgeyi gezen Yusuf Kurtuluş ise Çırçır Şelalesi'nin mutlaka görülmesi gereken doğal alanlardan biri olduğunu belirterek, Elazığ'ın vadileri, kanyonları ve doğal güzellikleriyle önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu ifade etti. Kurtuluş, sosyal medyanın bu tür doğal zenginliklerin tanıtımına önemli katkı sağladığını da dile getirdi.