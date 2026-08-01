Denizli'de yaşlı bir kadını 4 milyon 500 bin lira dolandıran suç şebekesi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin 5 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla çökertildi. Soruşturmada, şebekenin evlere gönderdiği kuryeleri sosyal medyada yayımlanan günlük yüksek ücretli iş ilanlarıyla temin ettiği ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz nisan ayında Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan şüpheliler, yalnız yaşayan H.K. isimli yaşlı kadının yaklaşık 4 milyon 500 bin lira değerindeki ziynet eşyaları ile nakit parasını elden alarak kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan H.K., durumu jandarmaya bildirdi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde JASAT dedektifleri ile Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi. Çalışmaların ardından Denizli merkezli Şanlıurfa, İstanbul, Kocaeli ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınarak Denizli'ye getirilen şüphelilerden 6'sı "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Soruşturmada, şebekenin evlere gönderdiği kuryeleri sosyal medya üzerinden verilen "yüksek gelirli günlük eleman aranıyor" ilanlarıyla organizasyona dahil ettiği belirlendi. Son operasyonda yakalanan kurye şüphelilerin de aynı yöntemle işe alındığı tespit edildi.

Jandarma yetkilileri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp para veya ziynet eşyası isteyen kişilere kesinlikle itibar edilmemesi ve bu tür durumlarda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi gerektiği uyarısında bulundu.