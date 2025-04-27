Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde ilki düzenlenen Denizli Sanat Çalıştayı, sanatın farklı disiplinlerinden önemli isimleri ve yaratıcı projeleri bir araya getirdi. Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, gerçekleştirilen çalıştayın kendilerine yol gösterici bir ışık olacağını ifade etti.DENİZLİ (İGFA) - Pamukkale Kültür Merkezi’nde yapılan çalıştaya Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Genel Sekreter Bülent Bozbaş, Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Mehmet Selçuk, davetliler ve sanatın farklı disiplinlerinden önemli isimler katıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Atatürk’ün "Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir" sözünü hatırlatarak, “Göreve başladığımızdan beri sanatı ön plana alarak ‘Sanat Şehri Denizli’ şiarıyla ortak bir mücadele götürüyoruz. Şehrimizin kültürel ve sanatsal anlamda gelişmesi için emek verirken, sanatçı dostlarımız da bu süreçte bizleri yalnız bırakmıyor” dedi.

“DENİZLİ SANAT ÇALIŞTAYI BİZLERE IŞIK OLACAK”

Denizli Sanat Çalıştayı’nın kendilerine ışık olacağını ifade eden Başkan Çavuşoğlu; “Bu şehirde insanlar sanatla iç içe olduğunda ve sanatla anılmaya başlandığında, pek çok toplumsal sorunun önüne geçileceğine yürekten inanıyoruz. Denizli Sanat Çalıştayı da bu inançla başlayan yeni bir yolculuğun en önemli adımlarından biri oldu” diye konuştu.

SANAT ŞEHRİ DENİZLİ

Gün boyu süren çalıştayın sabah oturumunda fotoğraf sanatçısı Çerkes Karadağ, tiyatro sanatçısı Serdar Bordanacı, mizah yazarı Savaş Ünlü deneyimlerini ve ilham veren düşüncelerini katılımcılarla paylaştı. Başkan Çavuşoğlu’nun Denizli için bir şans olduğunu dile getiren katılımcılar, kentin sanat şehri hüviyetini kısa bir sürede kazandığına dikkati çekti.

Öğleden sonra düzenlenen oturumda ise yönetmen Yüksel Aksu, karikatürist Ali Şur ve şair-yazar Cezmi Ersöz konuşmalarıyla sanatın yaşamla kurduğu derin bağı anlattı. Etkinlikte ayrıca katılımcılar, kendi sanat projelerini sunma fırsatı yakalayarak çalıştayın yaratıcı ruhuna katkı sundu. Günün sonunda ise Cezmi Ersöz, Çerkes Karadağ ve Savaş Ünlü, kitaplarını imzalayarak sanatseverlerle birebir sohbet etti. Gün boyunca devam eden portre karikatür performansı da büyük ilgi gördü ve ziyaretçilere unutulmaz anılar bıraktı. Denizli Sanat Çalıştayı, katılımcılara ilham veren atmosferiyle kentin kültür-sanat hayatına yeni bir soluk kazandırdı.