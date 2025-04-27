Adıyaman Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, 40 depremzede kadın Mardin merkez ile birlikte Midyat ve Kızıltepe ilçelerini ziyaret etti. Gezi kapsamında kadınlar, Mardin’in tarihi konaklarını, Beyazsu bölgesini, medreseleri ve kiliseleri gezerek kentin kültürel ve tarihi dokusunu yakından tanıma fırsatı buldu.

Kadınlardan Başkan Tutdere’ye Teşekkür

Geziye katılan kadınlar, kendilerine bu imkânı sağlayan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür ederek, etkinliğin moral bulmalarına katkı sunduğunu ifade etti.

Katılımcılardan Zeliha Fıstık, deprem sonrasında düzenlenen gezilerin kendilerine iyi geldiğini belirterek, “Depremden sonra düzenlenen geziler yaralarımızı sarmaya çok yardımcı oluyor. Başkanımıza bizlere bu imkânı sunduğu için çok teşekkür ediyoruz. Belediyenin ilgisinden de çok memnunuz,” dedi.

Semiha Almacı ise gezi programından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Mardin ve ilçelerini geziyoruz. Çok güzel bir gezi oldu. Başkanımıza, biz depremzedeleri düşünüp böyle bir imkan sağladığı için teşekkür ediyoruz,” ifadelerini kullandı.

Çember Sivil İnisiyatif Derneği adına açıklama yapan Gülfer Kırbaş da Adıyaman Belediyesi ile ortaklaşa yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi vererek, “Deprem sürecinde ve sonrasında kadınların ihtiyaçlarının görünür olması ve sosyalleşmelerine katkı sunmak amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Belediye etkinliklerinin yaygınlaştırılarak daha fazla depremzede kadına ulaşılmasını arzu ediyoruz. Başkanımızla birlikte çalışmaktan dolayı mutluyuz ve kendisini destekliyoruz,” dedi.

Programdan duyduğu memnuniyeti dile getiren bir diğer katılımcı Büşra Dolaş ise, “Sayın Başkanımızın bizlere gösterdiği ilgi ve saygıya minnettarız. Gezi programlarının genişletilmesini ve farklı bölgelere de benzer etkinlikler düzenlenmesini istiyoruz,” diye konuştu.

"Kadınlarla Daha Güçlüyüz" Projesi Sürüyor

Adıyaman Belediyesi’nin “Kadınlarla Daha Güçlüyüz” projesi kapsamında düzenlenen gezilerin, depremzede kadınların hem sosyalleşmelerini hem de yaşadıkları travmalarla baş etmelerine destek olması hedefleniyor. Belediye yetkilileri, kadınlara yönelik bu tür etkinliklerin farklı destinasyonlarla sürdürülmesi için çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

Kaynak : PHA